Spareggio Bundes: Lo Stoccarda ne segna tre, Amburgo chiamato all’impresa

Tre reti nell’andata dello spareggio promozione/salvezza. Lo Stoccarda fa la voce grossa e si candida per restare!

Un tris che vale tantissimo. Lo Stoccarda in 55’ archivia (o quasi) la pratica salvezza. Nello spareggio di Bundes, per rimanere nella massima serie, alla Mercedes Benz Arena, lo Stoccarda di Hoennes ne rifila tre all’Amburgo. Match incanalato già dopo il primo minuto grazie alla rete di Mavropanos, poi nella ripresa prima Vagoman, poi dopo 3’ il graffio di Guirassy per portare gli Schwaben vicini all’obiettivo. https://twitter.com/sportli26181512/status/1664377042102792192?s=46