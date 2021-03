Sporting Lisbona, Essugo in campo a 16 anni: meglio di CR7, batte il record e piange a dirotto

Dario Essugo ha giocato gli ultimi minuti della partita dello Sporting Lisbona contro il Vitoria Guimaraes. Ha battuto il record di precocità al debutto e lo ha fatto in un mare di lacrime

Dario Essugo non dimenticherà la notte del 20 marzo 2021. Lui ha indossato per la prima volta la maglia dello Sporting Lisbona a 16 anni e 6 giorni. Il giovane calciatore è sceso in campo al posto del suo idolo Joao Mario all'84esimo minuto nella partita vinta 1-0 contro il Vitoria Guimaraes. Era il suo debutto con la prima squadra ed era inebriato dall'entusiasmo. Quando l'arbitro ha fischiato la fine della partita, Essugo non è riuscito a trattenere le lacrime. Ha realizzato il sogno di un ragazzo che giocava con la squadra per cui ha sempre tifato. Inoltre, ha fatto la storia allo Sporting Lisbona, diventando il più giovane calciatore a debuttare con i Leones, battendo Santamaría, un difensore che aveva debuttato il 23 gennaio 1999, a 16 anni, 11 mesi e 12 giorni, e anche Marco Caneira, ex Valencia, che aveva 17 anni e un giorno quando ha fatto il suo esordio. Ha anche superato il record di un certo Cristiano Ronaldo (17 anni, 6 mesi e 9 giorni).