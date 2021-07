Stan Collymore: “Sarebbe opportuno non scendere in campo con la Nazionale”

L'ex Liverpool reclama l'intervento della FA, a tutela dei giocatori chiamati in causa, suggerendo di non scendere in campo in occasione delle prossime gare

Serena Calandra

In seguito agli insulti razzisti espressi dai tifosi subito dopo la finale degli Europea, l'ex Liverpool Collymore reclama l'intervento della FA, a tutela dei giocatori chiamati in causa:

"L’unico modo per trattare con la questione del razzismo nel calcio inglese è sequestrare il giocattolo alla gente. E non parlo del boicottaggio dei social, è qualcosa di più grande, come il rifiuto, da parte dei giocatori della nazionale maggiore di giocare le qualificazioni ai mondiali contro Ungheria, Andorra o Polonia.

Siamo tutti consapevoli che sino al prossimo settembre, quando la nazionale tornerà in campo, la situazione rischia di peggiorare o di ripetersi. Finché non ci saranno conseguenze dirette per coloro che pensano sia giusto insultare qualcuno per il colore della pelle, queste persone continueranno a credere di poterla fare franca facendo quello che fanno. Mi piacerebbe leggere una nota della FA che dicesse un qualcosa come: 'Contro l’Andorra, a Wembley, il 5 di settembre i giocatori di colore che rappresentano l’Inghilterra hanno deciso di non mettersi a disposizione e, per solidarietà, neanche i loro compagni di pelle bianca faranno lo stesso'".