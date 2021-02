Stato di Bahia, riscaldamento e squadre in campo: ma a centrocampo atterra l’elicottero con i vaccini….

Priorità vaccini. Qualche minuto di ritardo dopo il riscaldamento dei giocatori nel campionato di Bahia, prima dell'inizio della gara. Prima deve atterrare l'elicottero che trasporta i vaccini per la popolazione. Poi il Vitoria Bahia vince 2-1 in...

La partita stava per iniziare: Atlético de Alagoinhas e Vitória erano già in campo per la 2' giornata del campionato dello stato brasiliano di Bahia, il campionato Baianao. Fino a quel momento, bene. Tuttavia, 10 minuti prima della partita, un elicottero è atterrato sul prato portando molti vaccini ad Alagoinhas. E' la settimana in cui sul territorio è stato rilasciato il maggior numero di dosi. Il campo di gioco era lo spiazzo giusto per far atterrare l'elicottero e i vaccini hanno avuto la precedenza sul calcio.