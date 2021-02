Steaua, l’eroe di Siviglia è durissimo: “Derby imperdonabile, lo ha giocato solo la Dinamo Bucarest”

Helmut Duckadam non ha perdonato l'FCSB, dopo che i rossoblù hanno lasciato la Coppa di Romania

L'ex grande portiere, protagonista della finale di coppa dei Campioni del 1986 vinta dalla Steaua contro il Barcellona, ritiene che ai giocatori di Toni Petrea sia mancato l'atteggiamento giusto nel derby con la Dinamo Bucarest, perso in settimana 0-1 in coppa di Romania. Duckadam, inoltre, ritiene che i rossoblù avrebbero dovuto puntare sui titolari sin dal primo minuto e rimprovera ai giocatori dell'FCSB di non aver dato importanza al derby, a differenza dei loro rivali della Dinamo. L'unico gol della partita nell'ottavo turno della Coppa di Romania è stato segnato da Adam Nemec, al 55esimo minuto.

Helmut Duckadam è molto critico: “Non dico necessariamente che avrebbero dovuto essere utilizzati i primi 11 dell'ultima partita, perché gli altri sono giocatori dell'FCSB e sono altrettanto ben pagati. Dovevano avere un altro atteggiamento. Purtroppo non è stato un derby. O almeno lo è stato solo per la Dinamo, che ha giocato per i tifosi. Purtroppo negli ultimi anni l'FCSB non vede più questa rivalità da parte dei giocatori. Tratta i derby come qualsiasi altra partita. Che sia amichevole, che sia in Coppa, questa partita va vinta. Se i giocatori non si rendono conto che devono giocare per la squadra, allora l'FCSB può facilmente perdere il titolo anche quest'anno", ha detto Duckadam, a Digi Sport. Dopo 22 giornate, la FC Steaua Bucarest è in testa con 48 punti, uno di vantaggio sul Cluj e cinque sull'Università Craiova.