Stella Rossa, Ohi viene dal Molde come Haaland: “So bene cos’è il derby eterno di Belgrado…”

Il norvegese è ben preparato per tutto ciò che lo aspetta in Serbia, dopo aver segnato 51 gol in 77 partite nel Molde la ex squadra di un certo Haaland...

Le prime parole di Ohi:- "I miei amici serbi hanno fatto del loro meglio per prepararmi bene. Certo che lo so, il derby eterno è la partita più importante in Serbia. In Norvegia sappiamo anche che è uno dei derby più accesi e accaniti d'Europa. Sono consapevole e so quanto significhi vincere in queste partite", ha sottolineato Ohi. La Stella Rossa è seconda a cinque punti dal Partizan capolista. Tuttavia, il deficit di cinque punti non preoccupa troppo il nuovo attaccante: "Possiamo e dobbiamo raggiungere l'obiettivo. La Stella Rossa può battere chiunque, solo se siamo coerenti, lavoriamo sodo e non prendiamo nulla alla leggera. Con i tifosi che abbiamo e che danno sempre il vento in poppa, tutto è possibile". Il norvegese ha giocato derby tra Rosenborg e Molde, oltre a quello più grande del suo paese, tra Lillestrom e Valerenga. Anche se, in termini di tradizione, ambiente e atmosfera, non c'è mai stato nulla di simile a ciò che lo attende in Serbia.