Stella Rossa-Vojvodina: sulle due maglie il tributo a Sinisa Mihajlovic

I giocatori della Stella Rossa hanno indossato oggi contro il Vojvodina una maglia speciale dedicata a Sinisa Mihajlovic per ricordare uno dei più grandi giocatori del club di Belgrado

La Stella Rossa Belgrado e il Vojvodina, 1-1 il risultato finale nel match odierno di campionato, hanno entrambe indossato maglie speciali in memoria di Sinisa Mihajlovic nella partita di oggi, dato che la leggenda della Serie A ha giocato per entrambe le squadre nella sua carriera.

Mihajlovic ha trascorso gran parte della sua vita in Italia, da giocatore e poi da allenatore, perdendo la sua battaglia contro una forma aggressiva di leucemia nel dicembre 2022.

Ci sono stati omaggi in tutti i suoi ex club, tra cui Sampdoria, Lazio, Roma, Milan e Bologna. Così, oggi la Stella Rossa di Belgrado e il Vojvodina hanno colto l'occasione per ricordare insieme Mihajlovic.