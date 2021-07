Stoccata da derby a Lisbona! Joao Mario sceglie il Benfica e non lo Sporting

Dopo una trattativa infinita tra Sporting Lisbona e Inter, il Benfica mette la freccia e chiude per Joao Mario. Ecco le cifre dell’operazione

Un derby di mercato che sa di beffa per lo Sporting Lisbona. Il club campione di Portogallo, dopo una trattativa estenuante per confermare l’acquisto di Joao Mario dall’Inter, si vede beffare dal Benfica. Stando agli ultimi rumor di mercato, il giocatore avrebbe già parlato con l’allenatore delle Aquile Jorge Jesus e sarebbe pronto a firmare un contratto di 2 milioni per 5 anni.

Lo Sporting Lisbona ha trattato per mesi con l’Inter dopo aver rifiutato di esercitare l’opzione per il riscatto di Joao Mario ma le nuove basi della trattativa non hanno trovato l’ok della dirigenza nerazzurra che ora si appresta a ricevere una cifra vicina ai 7 milioni di euro dal Benfica. In attesa dalla nuova stagione, in Portogallo è già derby e la prima stoccata vincente la mettono a segno le “Aguias”.