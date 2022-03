Streaming interruptus al derby: l’influencer tifoso dello United lascia la diretta in lacrime

Il Man United ha fatto piangere Andy Tate nella sconfitta per 4-1 contro il Man City

Redazione DDD

Il tifoso del Manchester United Andy Tate è rimasto "inebetito" durante la sconfitta per 4-1 della sua squadra nel derby di Manchester di domenica. L'irriducibile sostenitore dei Red Devils è apparso in un live streaming per il canale dei tifosi di Stretford Paddock, dove ha visto la sua squadra smantellata dalla capolista Manchester City.

Lo United aveva tenuto il punteggio rispettabilmente sul 2-1 fino all'intervallo, ma il City ha iniziato a dominare nella ripresa ed è stato presto premiato con un clamoroso tiro al volo di Riyad Mahrez per il terzo sigillo. E tutto si è rivelato troppo per Tate, che si è commosso fino alle lacrime quando ha lanciato una filippica infuocata al 73esimo minuto, prima che Mahrez segnasse il 4-1 per i Blues. E abbandona la live...

Un Tate angosciato ammette: "Dannazione è una tortura tutto questo. Sul serio sono fottutamente incazzato". Dopo essersi notevolmente gonfiato e aver ricevuto un consiglio dall'ospite che lo invitava a prendersi un minuto di calma, Tate ha continuato a pronunciare uno dei suoi famosi sproloqui che lo hanno visto diventare famoso su YouTube dal 2014. Ha detto: "So che nella vita c'è di più del calcio, ma il derby è l'unica cosa che significa qualcosa per me". Andy Tate ha incoraggiato gli spettatori a ridere delle sue lacrime mentre la sua voce si incrinava per il dolore.