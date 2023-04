Sul campo del Partizan a porte chiuse, la Stella Rossa: “Brutto, non è più un derby”

Durante la preparazione del match contro il Backa Topola, in cui potrà "certificare" il titolo, la Stella Rossa ha appreso che mercoledì sarà ospite del Partizan nel derby terno di Belgrado senza pubblico per l'imposizione di una punizione ai bianconeri per i disordini sul campo del Cucaricki.

Le parole del tecnico della Stella Rossa: "Secondo me è brutto. Ricordo il derby con le tribune vuote quando ero assistente di Dejan Stanković e non mi è piaciuto per niente. Sono sempre favorevole a giocare a calcio per il bene dei tifosi e per presentare noi stessi nella migliore luce possibile Un derby senza pubblico non è un derby, non so se è una decisione ufficiale, ma non stiamo trasmettendo una bella immagine al mondo".