Sulle orme di Nesta e sognando il derby con Beckham: Luca Antonelli a Miami

Luca Antonelli ha firmato con i Miami FC. L’ex terzino sinistro del Milan, che in carriera ha indossato anche le maglie di Parma, Genoa ed Empoli, era svincolato dal termine della scorsa stagione.

L'ex Milan e Genoa si è unito al club di Riccardo Silva: era fermo da ottobre. Il suo futuro è nella USL. Futuro in Florida dunque per il classe 1987 Luca Antonelli, che ha lasciato l’Empoli lo scorso ottobre svincolandosi dopo due anni. Nella passata stagione ha giocato in Serie B: 12 presenze complessive. Chissà se un giorno la sua squadra ce la farà a giocare il derby con l'Inter Miami di David Beckham che sta in MLS...