Supercoppa, Dinamo molto indebolita per il derby con l’Hajduk: ex Atalanta, out Sutalo

L'allenatore della Dinamo Zagabria, Ante Čačić, non può contare su Josip e Boško Šutalo per il derby di sabato in Supercoppa croata

Redazione DDD

Boško Šutalo è arrivato dall'Atalanta in questa finestra di mercato nell'ambito di una operazione tra i tre e i quattro milioni di euro: al Maksimir è arrivato dopo un intervento chirurgico alla parete addominale e non ha ancora iniziato a lavorare con la palla in allenamento. Si prevede che potrebbe tornare a giocare nel giro di un mese.

A sua volta il nazionale croato Josip Šutalo (nella foto Matija Habljak/PIXSELL) si è infortunato durante i preparativi in ​​Slovenia e ha avuto anche problemi al ginocchio, quindi dovrebbe essere in competizione per la partita contro la Lokomotiv del 15 luglio. Pertanto, Čačić sceglierà tra Rasmus Lauritsen, Dina Perić, Kevin Theophile-Catherine ed Emir Dilaver come difensori per l'Hajduk.