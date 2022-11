Suso-Siviglia, l’idillio è finito: Almeria dietro l’angolo a gennaio…

Alla sua terza stagione nella rosa del Siviglia, il futuro di Suso nella capitale andalusa è complicato. L'esterno, arrivato dal Milan in cambio di 21 milioni di euro, sembra non rientrare nei piani di Jorge Sampaoli, ha giocato meno di 400 minuti in 11 partite, essendo una delle ultime opzioni per il campo offensivo.