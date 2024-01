Svezia, Jonah Kusi-Asare ha solo 16 anni: il Bayern investe 4 milioni di euro ma non bastano…

L'AIK rifiuta un'offerta da 4 milioni di euro da parte del Bayern per Jonah Kusi-Asare. Il club svedese chiederà 6 milioni di euro per le prestazioni del giocatore 16enne, secondo la stessa fonte.

Il Bayern Monaco continua a cercare nuovi arrivi per il presente e il futuro. Al susseguirsi di nomi di calciatori collaudati e di altissimo livello che possono rinforzare la propria rosa e offrire prestazioni immediate, bisogna aggiungere anche alcune scommesse per il futuro che, dopo l'acclimatamento, potranno fare un passo avanti nel medio-lungo termine.