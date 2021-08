Svizzera, è crisi di affluenza: nemmeno il derby del Rodano riporta il pubblico negli stadi

Ritorno non omogeneo negli stadi da parte del pubblico svizzero alle prese con norme e restrizioni

L'inizio della stagione 2021-2022 è stato segnato soprattutto dal ritorno degli spettatori negli stadi della massima serie svizzera. Dopo mesi di attesa e a porte chiuse a causa della pandemia, le istituzioni elvetiche erano curiose di analizzare il comportamento del pubblico senza sapere come si sarebbe comportato, se avrebbe risposto in modo massiccio o se oppure le misure sanitarie messe in atto (posti a sedere, certificato Covid, ecc.) avrebbero raffreddato l'entusiasmo dei sostenitori.