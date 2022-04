Tegole Rangers pre-derby: Morelos out e arrivano accuse dall’Australia…

Derby di campionato senza Morelos e niente derby amichevole in Australia a novembre...

Il Celtic ha ricevuto una grande spinta in vista della trasferta di domenica a Ibrox con la notizia che Kyogo Furuhashi e Tom Rogic saranno disponibili per affrontare i Rangers. Furuhashi non gioca da quando ha riportato un infortunio al tendine del ginocchio il giorno di Santo Stefano, dopo aver segnato 16 gol dal suo arrivo estivo. Rogic invece ha saltato le qualificazioni ai Mondiali dell'Australia dopo essersi infortunato nella vittoria per 4-0 contro il Ross County. Il boss dei Rangers, Giovanni van Bronckhorst, ha confermato invece che Morelos, 18 gol per lui in questa stagione per i Light Blues, salterà il derby di Glasgow con il Celtic Van Bronckhorst ha dichiarato: "Purtroppo per tutti noi non sarà con noi domenica, non lo ritroveremo in campo nelle prossime due settimane".