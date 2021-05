Teheran, derby e proteste: tutti vogliono rigori, Iran senza VAR ma potrebbe non bastare…

Derby di Teheran vinto di misura dai rossi sui blu, ma non sono mancate le proteste arbitrali. In Iran non c'è il Var, ma c'è chi pensa che anche in questo caso le proteste divamperebbero ugualmente...

Redazione DDD

I blu dell'Esteghlal hanno iniziato il derby di Teheran a meno 6 dai rivali rossi del Perspolis allo stadio Azadi, ma adesso sono scivolati a meno 9. Issa Alekasir ha segnato il gol della vittoria a favore del Persepolis al 55esimo sul rimpallo nel derby di Teheran, mentre un altro difensore del Persepolis Farshad Faraji è stato espulso nei momenti finali della partita. A otto settimane dalla fine, il Persepolis è salito in cima alla classifica grazie a una migliore differenza reti rispetto al Sepahan.

Il risultato del derby di Teheran è stato comunque offuscato dalle lamentele sulle decisioni arbitrali, soprattutto da parte degli allenatori, dei giocatori e dei tifosi dell'Esteghlal. Forti le proteste per non aver ricevuto un rigore al terzo minuto della partita. Tuttavia, il Persepolis ha anche contestato alcune decisioni dell'arbitro Mohamadreza Akbarian, pubblicando alcuni video che mostrano come anche un rigore a loro favore sia stato ignorato. Gli arbitri sono nel mirino, ma protestano a loro volta perché vogliono essere supportati dal Var. Dal canto suo l'ex arbitro iraniano d'élite Navid Mozafari ritiene che il VAR non sia l'unica soluzione perché ci sono problemi culturali nel calcio iraniano: "Prima di tutto, il VAR ha bisogno di budget, infrastruttura e programma di formazione. Ma soprattutto, dovremmo notare che le pressioni sui nostri arbitri sono più dovute a problemi culturali che a questioni tecniche. Nel VAR abbiamo una video che include alcuni arbitri. Qualcuno pensa che allenatori e giocatori iraniani accetteranno le decisioni prese dal team VAR? Sì, la filosofia del VAR è correggere gli errori chiari ed evidenti, ma il problema principale del calcio iraniano è una cultura sbagliata secondo cui lo staff di una squadra si oppone a qualsiasi decisione dell'arbitro e lo biasima quando perde una partita".