Tempesta e partita sospesa: crolla la tribuna in Brasile, per fortuna zero feriti

La partita tra Imperatriz e 4 de Julio della Série D brasiliana diventa virale per uno spiacevole motivo. All’Estádio Frei Epifânio D'Abadia è crollata parte della struttura per una forte tempesta: nessun ferito, ma tragedia evitata per...

Davide Capano

Stava per concludersi in tragedia la partita tra Imperatriz e 4 de Julio della tredicesima giornata di Série D in Brasile. La gara di sabato è stata sospesa sullo 0-0 nel corso del secondo tempo, a causa di una fortissima tempesta.

Quello che nessuno poteva sperare è quanto sarebbe successo pochissimo dopo, quando parte del tetto di una delle tribune ha cominciato a cedere, fino al crollo totale, che ha colto tutti di sorpresa. Però per fortuna non ci sono stati feriti, data l’assenza degli spettatori sugli spalti.

Parte della struttura è finita sulla panchina ospite, ma i giocatori lungimiranti e lo staff tecnico avevano già lasciato quella zona qualche secondo prima. Ma che rischio…

Gilmar Bahía, difensore del 4 de Julio, ha raccontato cosa ha provato quando ha visto il crollo: “Ho saltato, ho girato le spalle, la ringhiera veniva verso di noi. Tutti usciti illesi, ma c’era disperazione”.

La società dell’Imperatriz ha spiegato la situazione in una nota ufficiale: “Si comunica che la partita contro la squadra del 4 de Julio è stata interrotta a causa di un forte vento, che purtroppo ha scosso la struttura del nostro Frei Epifânio, causando il crollo di una parte del tetto. Vi informiamo che nessuno è rimasto ferito. Tutti stanno bene e lo stadio è isolato.

La gara si è fermata a 30 minuti e 48 secondi dall’inizio del secondo tempo, e l’evento si è registrato in quei minuti. Secondo l’arbitro, non si è potuto concludere il match, poiché lo stop è avvenuto per una causa naturale. Protezione Civile e Vigili del fuoco hanno negato ogni possibilità che la partita continui”.