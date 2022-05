Tenerife, primo obiettivo nel derby delle Canarie: riempire l’Heliodoro

Tenerife, il Las Palmas è favorito, ma la squadra di casa sta facendo di tutto per azzerare la brutta fine di stagione regionale in Segunda Division e per provare a salire in Liga nell'anno del Centenario

Redazione DDD

Dopo aver terminato la stagione regolare con tre sconfitte contro Malaga, Eibar e Cartagena, i tifosi del Tenerife hanno avuto poco tempo per azzerare e ricostruire il morale in vista del playoff andata/ritorno che la loro squadra affronterà questa settimana contro l'eterna rivale del Las Palmas. L'unica cosa a cui pensare è che ora è il momento di incoraggiare gli uomini di Luis Miguel Ramis a superare questo scoglio. Il primo obiettivo è che le tribune dell'Heliodoro Rodríguez López siano gremite domani, quando si giocherà l'andata.

Oltre l'85% degli iscritti, infatti, ha già scambiato gratuitamente la propria tessera per andare al derby. Ieri è scaduto il termine concesso dal club per effettuare questa operazione. Ad oggi, una volta che i posti in abbonamento saranno stati liberati dopo la scadenza del periodo esteso per il loro riscatto gratuito, gli abbonati potranno comunque verificare la disponibilità dei posti nella stessa fascia del proprio abbonamento o in uno a prezzo inferiore. Nel caso in cui ci sia disponibilità nei propri stand o in uno di prezzo inferiore, possono cambiare gratuitamente il proprio abbonamento, pur essendo al di fuori del periodo di prolungamento stabilito.

Il club confida che ci sarà un sostegno storico domani all'Heliodoro Rodríguez López. Sarebbe il primo passo per portare allo Stadio Gran Canaria un playoff in cui il Las Palmas parte da favorita, perché è la squadra che ha occupato la posizione migliore nella classifica della fase regolare e, inoltre, giocherà il ritorno davanti ai suoi tifosi. La Federazione dei Club dei Tifosi del CD Tenerife ha chiesto che lo stadio venisse decorato con una coreografia adeguata il giorno della partita. “Abbiamo bisogno del tuo aiuto per vestire l'interno dell'Heliodoro. Ci vediamo alle 10:30 al gate 17. Insieme addobberemo l'Heliodoro", ha scritto questo gruppo di tifosi. L'idea è che ci sia un cartone in ogni sedile, fino a un totale di 22.000, in modo che quando i giocatori salgono in campo il quadro sia spettacolare.

In particolare si sta ideando un disegno di enormi dimensioni, che potrebbe coprire l'intera curva di San Sebastián, con un messaggio riguardante il Centenario del club.