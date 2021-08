Tensioni Dani Alves-San Paolo, Cicinho all’attacco: “Quando apre bocca, fa solo casino”

Cicinho senza filtri: “Dani Alves ha un atteggiamento infantile. Nessuno discute la sua storia, è il più grande vincitore di titoli, ma quando apre bocca esce male".

L'intera polemica nasce dal fatto che Dani Alves aveva criticato il San Paolo subito dopo aver vinto il titolo ai Giochi Olimpici. In un'intervista a UOL, il giocatore ha affermato che il club paulista "ha fallito molte volte" con lui. Dani era stato oggetto di critiche da parte dei tifosi per essersi assentato dagli impegni della squadra nel Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil per difendere i colori della Nazionale olimpica. "Non credo di aver lasciato solo il San Paolo, anzi, questa accusa mi ha deluso molto e se ho dovuto scegliere per San Paolo e per difendere il mio paese, dico che rappresenterò sempre il mio paese e la squadra. Le persone parlano perché non conoscono la mia dedizione al lavoro...". Il giocatore aveva anche chiesto rispetto per il club e ha ricordato la partecipazione che ha avuto nell'aiutare il San Paolo a terminare una serie negativa di nove anni senza titoli: "Proprio come rispetto il San Paolo, chiedo al San Paolo di rispettarmi, perché tutto ciò che faccio per il San Paolo non è allo stesso lovello di ciò che San Paolo fa per me", aveva detto Dani Alves.