Terza serie spagnola, 30 punti di sutura per El Cata Diaz: ancora in campo a 41 anni!

El Cata Diaz (Daniel Diaz nato nel 1979 a San Fernando del Valle in Argentina) è un giocatore che ha una lunga carriera calcistica. A 41 anni ancora sul pezzo. Dal 1999-00 ad oggi ha giocato per squadre come Boca Juniors, Getafe e Atlético Madrid, con cui ha vinto la Supercoppa Europea nel 2012 e la Copa del Rey nel 2013. Adesso è membro del CD Móstoles, Terza Divisione di Spagna. La stessa società ha offerto questa domenica una delle immagini più impressionanti della giornata legate al calciatore argentino.