Tevez nei guai, denunciato dai manager argentini: “Non ha le carte in regola per allenare”

Carlitos, a detta di un gruppo di dirigenti e allenatori argentini non avrebbe i permessi in regola per praticare la professione di allenatore. L’Apache avrebbe violato gli articoli 172, 173 e 247 del codice penale e sarebbe colpevole di usurpazione del titolo.

Tevez avrebbe iniziato a frequentare il corso per il brevetto da allenatore nel 2021 finendo tutto nel giro di 1 anno, quando il corso prevede per l'appunto 3 anni di durata. Un caos che non si sarebbe venuto a creare se Tevez avesse firmato come "assistente" anziché allenatore. "Porteremo avanti azioni legali, non abbiamo nulla contro di lui o contro il Rosario, ma vogliamo che le regole siano rispettate", ha aggiunto Salvador Ragusa, storico collaboratore che ha lavorato in Argentina per oltre 30 anni e che si è schierato contro Carlos Tevez.