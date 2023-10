The Big Blue è il derby d’Australia: c’è chi lo ritrova dopo la sfida con CR7…

Dopo aver perso 3-2 contro Cristiano Ronaldo in Portogallo-Slovacchia, l'ala del Sydney FC Robert Mak è tornato in Australia nella speranza che gli Sky Blues del Sydney FC inizino la loro stagione di A-League con il botto contro il Melbourne Victory sabato sera all'Allianz Stadium.

Mak è tornato a Sydney mercoledì sera tardi dopo aver rappresentato la Slovacchia nelle qualificazioni a Euro 2024. È stato titolare per gli slovacchi nella sconfitta per 3-2 contro il Portogallo sabato scorso a Porto, dove il 38enne Ronaldo ha segnato una doppietta per la squadra vincente: "Era la sua 200esima partita con la maglia del Portogallo, quindi ci sono stati grandi festeggiamenti per lui: è ancora Ronaldo", ha detto Mak.