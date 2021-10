Tifosa Las Palmas verso Tenerife durante il derby: “Gooool” come se non ci fosse un domani…

Da Las Palmas de Gran Canaria a Tenerife, e quando segna il Las Palmas...

Tania Sanchez è una giovane tifosa del Las Palmas. Mentre si stava giocando il derby fra la sua squadra e il Tenerife sabato, lei era in viaggio in traghetto proprio dalla sua città a Tenerife.

A bordo, Tania è stata raggiunta dalla notizia del gol del 2-1 su autorete a favore del Las Palmas e si è messa ad urlare e cantare, come scrive sui social, "Come se non ci fosse un domani...".