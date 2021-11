Tifosi a Calcutta: vincono il derby 3-0, ma protestano lo stesso…

Era un derby anche fra tecnici spagnoli: Antonio Lopez ha avuto la meglio su Manolo Diaz...

L'ATK Mohun Bagan ha in ogni caso battuto, anche se i tifosi protestano lo stesso, 3-0 il Bengala orientale nel primo derby di Calcutta della stagione allo stadio Tilak Maidan. Il primo gol di Roy Krishna (12') è stato subito seguito da quello di Manvir Singh (14') prima che Liston Colaco (23') calasse il tris. L'unica consolazione per l'East Bengal potrebbe prendere è un secondo tempo senza reti. Sono quindi tre su tre per l'ATK Mohun Bagan negli ultimi derby di Calcutta. Ricordiamo che entrambi i club rappresentano una classe specifica di persone bengalesi. Il Mohun Bagan rappresenta le persone esistenti nella parte occidentale del Bengala, mentre il Bengala orientale è sostenuto principalmente da persone provenienti dalla parte orientale della provincia del Bengala pre-indipendenza. Culturalmente, questo derby è molto simile a quello scozzese, all'Old Firm derby, dal momento che la maggioranza dei sostenitori del Mohun Bagan rappresentano la popolazione locale (come i Rangers) e la maggioranza dei fan dell'East Bengal rappresenta la popolazione "immigrata" (simile al Celtic).