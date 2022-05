Tifosi Borussia Dortmund: con voi non è un derby, ma poi perdono 4-3…

Bochum sereno a metà classifica, il Borussia "molla" dopo il titolo vinto dal Bayern...

In assenza dello Schalke retrocesso, si è detto a inizio stagione in Bundesliga che le veci del derby della Ruhr le faceva la partita con il Bochum, per il Borussia Dortmund. Tra le due città ci sono 17 chilometri di distanza....