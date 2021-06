Tifosi del Boca in fermento: vogliono ricordare al River il “Decennale” della retrocessione…!

Sabato 26 giugno 2021: un decennio fa il River Plate retrocedeva e i fan Xeneizes si stanno preparando a ricordare lo storico capitombolo al loro eterno rivale.

Sabato 26 giugno 2021, scocca il decimo anniversario della storica retrocessione del River Plate. Accadde per la prima volta nella sua storia, e i tifosi del Boca si preparano a sfottere il suo rivale per essere andato in B. Sui social dileggi di ogni tipo.

Proprio attraverso i social network, i tifosi del Boca hanno mostrato qualcosa di ciò che hanno preparato per ricordare il giorno della retrocessione del River. Nell'immagine si può vedere un poster che dice “10 anni e ancora non me l'hai detto, come ci si sente? Quella macchia non si cancella mai più”.