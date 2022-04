Tifosi in marcia al derby di Cracovia: Wisla a rischio salvezza, polizia in allerta

Cracovia tranquillo, Wisla no...

Questa domenica si terrà il Grande Derby di Cracovia. Le partite tra Wisła (terzultimo con 29 punti) e Cracovia (ottavo a quota 41 punti) suscitano sempre grandi emozioni, non solo in campo, ma anche sugli spalti. Presso l'ufficio provinciale della Małopolska a Cracovia, si è tenuta una riunione dell'équipe interdisciplinare provinciale per la sicurezza degli eventi di massa, presieduta da Łukasz Kmita. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti dei servizi in uniforme: la polizia e i vigili del fuoco, nonché i club di Wisła e Cracovia, il municipio di Cracovia e il Dipartimento per la sicurezza e la gestione delle crisi.