Tifosi londinesi pazzi di Vieira, il coro è già un tormentone

Nell’ultimo weekend di calcio inglese il Crystal Palace di Patrick Vieira ha strapazzato l’Everton tra le mura amiche di Selhurst Park...

We’ve got super Patrick Vieira...He knows exactly what we need...Mitchell at the back, Olise in attack...Palace are on their way to Wembley: "Noi abbiamo super Patrick Vieira, lui sa esattamente di cosa abbiamo bisogno, Mitchell in difesa, Olise in attacco, il Palace è sulla strada per Wembley".