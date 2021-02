Tifosi PSG, il “karma” di Alvaro Gonzalez: infortunio nel derby, dopo la dura polemica con Neymar

Il difensore dell'OM Alvaro Gonzalez colpito al ginocchio sinistro contro il PSG

Ieri sera poi quello che i tifosi del PSG hanno definito sui social il “karma” dello stesso Alvaro. Rimasto a terra per qualche istante, con una smorfia di dolore sul volto, circondato dal personale medico, Alvaro ha continuato a giocare e ha salvato la situazione del possibile terzo gol parigino deviando in extremis un grande assist di Mbappé per Neymar al 77esimo minuto. Poi è stato sostituito dal giovane Lucas Perrin. “Per Alvaro, conosciamo il coraggio che ha, il valore che ha nella squadra. Faremo una risonanza magnetica per scoprire cosa ha nel ginocchio", ha detto Nasser Larguet, l'allenatore ad interim, dopo l'incontro perso 2-0 dal Marsiglia in casa contro i parigini. Si teme una distorsione.