Tifosi Rangers: 55mila sterline raccolte per far volare gli aerei Acrobatic Team nel giorno del titolo

I tifosi dei Rangers hanno raccolto più di 55.000 sterline nel tentativo di far volare le Frecce Rosse per il 55esimo trionfo in campionato nella storia del club.

Redazione DDD

Gli uomini di Steven Gerrard stanno marciando verso la conquista della Premiership scozzese dopo aver accumulato un vantaggio di 23 punti sui rivali dell'Old Firm: il Celtic. La squadra di Ibrox potrebbe persino aggiudicarsi il titolo nelle prossime settimane se i risultati dovessero andare a buon fine. I tifosi del club hanno avviato una sottoscrizione nel tentativo di celebrare il trionfo con la Royal Air Force Aerobatic Team. Il Bridgeton Loyal Rangers Supporters Club inizialmente mirava a raccogliere 14.000 sterline, per far sì che le frecce rosse sorvolino Ibrox, George Square di Glasgow e l'area di Bridgeton della città il giorno della conquista definitiva del trofeo.

Gli organizzatori ora dicono che tutti i soldi raccolti andranno in beneficenza se l'evento non si realizzerà. Ma la raccolta fondi dei tifosi Rangers ha superato il grande traguardo delle 55.000 sterline. E quel fondo continua ad aumentare man mano che più sostenitori si aggiungono al totale con i propri soldi. Ma 55mila è un numero magico, perché i Rangers stanno per conquistare il titolo numero 55 della loro Storia.