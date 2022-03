Tifosi Rangers e Celtic tutti in coro: “Il derby in Australia non s’ha da fare”

I tifosi dei Rangers e del Celtic stanno reagendo alla notizia di un potenziale derby Old Firm in Australia e per una volta sono tutti d'accordo...

Redazione DDD

Le due squadre rivali di Glasgow potrebbero giocare un'amichevole rivoluzionaria a Sydney a novembre. La Premiership scozzese chiuderà quel mese per la Coppa del Mondo in Qatar, e allora si potrebbe esportare il più grande evento del calcio scozzese allo stadio olimpico della metropoli aussie.

I primi a dire no e a dirsi contrari sono stati i tifosi del Celtic. Il tema non è solo l'esportazione del derby in un altro Paese, ma il concetto di amichevole...Ecco cosa si legge sui social: "Un'amichevole? Assolutamente no. Li affrontiamo quando dobbiamo. Altrimenti li ignoriamo". @Krys1888 ha esclamato: "I derby e le rivalità non riguardano denaro e roadshow". "Se vuoi portare il Celtic in Australia per essere visto dai nostri fan, allora fallo. Ma non legarti a loro, soprattutto dopo aver detto di recente che non siamo legati a nessuno".

I fan dei Rangers non sono meno critici sull'idea di affrontare il Celtic a Sydney: "È triste. Roba patetica. Lasciamo queste sciocchezze alla Premier inglese". @KennyBarnes49 ha scherzato: "Non vedo l'ora che arrivino le sciarpe metà e metà e i TikTok condivisi". @__Maason__ ha twittato: "Tra i tifosi del Celtic che lo chiamano derby di Glasgow e affermano che non esiste l'Old Firm, e ora un'amichevole in Australia...vuol dire che la rivalità più feroce nel calcio mondiale è finita".