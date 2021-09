Tifosi United a bocca aperta: auto super, il nuovo capriccio di Cristiano Ronaldo da 300.000 euro

La star portoghese ha sorpreso i fan del Manchester United guidando un nuovo veicolo che ha aggiunto alla sua costosa collezione di supercar.

Cristiano Ronaldo è tornato in grande stile al Manchester United. In un solo mese ha rivoluzionato il club e i tifosi inglesi non smettono mai di stupirsi del calciatore portoghese, che oltre a brillare in campo, lo fa anche all'estero. Solo poche settimane fa ha voluto sorprendere i suoi tifosi quando è arrivato a un allenamento di squadra con una Lamborghini Urus, valutata poco più di 170mila euro. Tuttavia, sembra che abbia deciso di superare se stesso, e negli ultimi giorni è arrivato a Carrington con un nuovo capriccio, un nuovo veicolo che ha già aggiunto alla sua nuovissima collezione di auto supersportive.

Il crack portoghese ha lasciato a bocca aperta i suoi tifosi con la sua nuova Bentley Flying Spur, un veicolo valutato 250mila sterline, che in cambio sarebbero quasi 300mila, tornando ad essere il re tra i suoi compagni di squadra. Ma l'attaccante del Manchester United non ha partecipato da solo agli allenamenti della squadra, poiché è stato scortato dal suo personale di sicurezza, caricato su una lussuosa Range Rover che Cristiano ha utilizzato in altre occasioni. Inoltre, a questo nuovo esemplare bisogna aggiungere il recente acquisto di una Lamborghini Urus e di una Ferrari Monza, per le quali si è recato presso lo stabilimento della scuderia di Maranello per vederla di persona.