Tifoso Newcastle si tatua l’esultanza di Joelinton sullo stomaco: il brasiliano lo invita a casa sua

Ovviamente senza che Kevin, padre di cinque figli e capo di un’azienda di pavimenti, ne sapesse nulla. La reazione del tifoso, appena ricevuto un messaggio da parte del calciatore che lo invitava a casa sua per regalargli una maglia autografata, si può solo immaginare. Ecco le sue parole riportate dal The Sun: “Inizialmente pensavo che fosse uno scherzo, mi domandavo se fosse davvero lui. Mi ha inviato il suo indirizzo, ho portato con me tre dei miei cinque figli e siamo saliti in macchina. Arrivati lì, Joelinton mi ha accolto con tutta la famiglia, compresa sua moglie e i suoi figli. Si è messo a giocare a calcio con i bambini. Mi ha detto grazie per aver fatto il tatuaggio. Ma sono io che non potrei mai ringraziarlo abbastanza per averci ospitato. E’ stato un sogno che si è avverato”, ha confessato Kevin.