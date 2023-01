TikTok derby, “Non la tocca…”: il Man United “trolla” i Citizens arrabbiati per il gol dubbio

Il troll del Man United ha fatto arrabbiare i fan del Man City con un TikTok del loro controverso pareggio nel derby... con il successo di MC Hammer "U Can't Touch This" e una clip del fuorigioco di Rashford che lascia la palla a Bruno Fernandes...

In sottofondo il famoso successo di MC Hammer "U Can't touch this"...

L'account TikTok dello United si è affrettato a strofinare il sale nelle ferite dopo la vittoria per 2-1 all'Old Trafford sabato contro uno dei loro più grandi rivali, con Rashford che ha segnato anche il secondo per la sua squadra.

Il gol di Fernandes ha creato una spaccatura tra i tifosi, con la maggioranza che crede che non avrebbe dovuto essere convalidato. Rashford non è entrato in contatto con la palla è stato il motivo per cui gli arbitri hanno permesso che la rete rimanesse valida.