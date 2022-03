Un giornalista ucraino ha pubblicato documenti su Internet che mostrano che l'ex nazionale pluridecorato ucraino Anatoly Tymoshchuk è stato reclutato come agente federale russo nel 2012.

Il silenzio di Anatoly Tymoshchuk sulla guerra in Patria lo ha reso una "persona non grata" per i suoi connazionali ucraini. E il fatto che vivesse ancora in Russia e lavorasse normalmente come vice allenatore dello Zenit dopo l'invasione, ha portato la federazione calcistica a togliere tutte le medaglie e i premi al veterano centrocampista della Nazionale. Il comportamento dell'ex centrocampista del Bayern, però, sembra...rafforzato dallo scenario presentato da un giornalista ucraino di nome Kostandin Adriuk, il quale sostiene che Tymoshchuk stia servendo la Russia come agente.