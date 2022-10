Toh, chi si rivede! El Pocho Lavezzi in campo: inaugurato il nuovo stadio del suo Coronel Aguirre

L'iniziativa sta molto a cuore all’ex attaccante argentino. Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Lavezzi ha voluto condividere con tutti i suoi followers l’emozione e la gioia per l’inaugurazione del nuovo stadio del Coronel Aguirre, il club del suo barrio in cui ha mosso i primi passi da giovanissimo calciatore nelle giovanili rossoverdi dal 1997 al 2000.

Per l’occasione El Pocho è tornato a calcare il campo per una partita celebrativa.

Ecco il messaggio di Lavezzi pieno d’amore per il suo club: “È un sogno che si avvera. Ho immaginato molte volte questo giorno, ma quello che ho vissuto ha superato tutto, tante emozioni! In questa data così speciale dell’anniversario del mio amato Coronel Aguirre, dopo anni di lavoro e sforzi, inauguriamo il nuovo stadio! Restituire un po' di tutto quello che il mio quartiere e il club mi hanno regalato, mi dà molta felicità. Grazie a tutta la famiglia Rojiverde, grazie alla mia famiglia e ai miei amici per essere venuti a condividere con me questo giorno così importante. Grazie per tutto Aguirre della mia vita e felici 98 anni”.