Tomas Pochettino, l’ex Boca va al River: dispetti da derby sul mercato argentino, anche Farias…

Gli sgarbi e gli intrecci di mercato fra i due club di Buenos Aires

I club iniziano a muoversi all'inizio del 2022 per chiudere le loro acquisizioni di mercato il più rapidamente possibile. In questo senso, River Plate e Boca Juniors cercano di non farsi prendere alla sprovvista e di rinforzarsi in vista dei prossimi Clasicos fra le due squadre di Buenos Aires. Per il River Plate, il primo rinforzo è il 25enne centrocampista Tomás Pochettino. Ci sono ancora dettagli da definire, ma il suo arrivo in prestito per un anno e mezzo al River è un dato di fatto. Cosa manca? Principalmente l'importo dell'opzione di acquisto che l'Austin, squadra della MLS statunitense fisserà (tra tre e quattro milioni di dollari). Pochettino è un ex Boca, è cresciuto nelle squadre giovanili degli Xeneizes, un colpo da derby. Tra gli altri papabili per la squadra di Marcelo Gallardo, ci sono Leandro González Pirez, 29enne difensore dell'Inter Miami di Beckham, oltre al nazionale argentino di proprietà dello Zenit San Pietroburgo Emanuel Mammana anche se l'operazione sarebbe possibile solo con un prestito di sei mesi. Attenzione anche ad un altro difensore della nazionale come Fabricio Bustos anche se la trattativa con l'Independiente non è semplice. Per quanto riguarda chi potrebbe partire, la grande domanda riguarda la situazione di Julián Álvarez e dall'Europa lo stanno già seguendo da vicino.