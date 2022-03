Torna in campo a 44 anni: a 12 anni dall’addio ecco Denilson nella “peggiore squadra del mondo”

Denilson torna a giocare: in campo a 44 anni con l’Ibis…

L’ala brasiliana, uno dei giocatori in vetrina e tra i più costosi alla fine degli anni ’90, si è rimesso gli scarpini e ha accettato la proposta dell’Ibis Sports Club, militante nel Campeonato Pernambucano, il massimo livello calcistico statale della regione del Pernambuco. Il Pássaro Pret, soprannome della squadra, è conosciuta anche come “la peggiore squadra del mondo” per aver collezionato sfilze di sconfitte e delusioni all’inizio degli anni ’80. Tra il 1980 e il 1984, esattamente tre anni e undici mesi, l’Ibis non ha mai vinto una partita.