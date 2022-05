Torneo di Tolone, debutto ok per l’Argentina U20 di Mascherano contro l’Arabia Saudita

Il gol di Santiago Castro fa gioire “El Jefecito” Mascherano al debutto nel Torneo di Tolone…

L’Argentina U20 fa il suo e debutta nel Torneo di Tolone con una vittoria per 1-0 contro l’Arabia Saudita allo Stade de Lattre de Tassigny di Aubagne in Francia. Risultato striminzito per i ragazzi guidati da Javier Mascherano, alla prima esperienza assoluta da allenatore, ma il gioco espresso dall’Albiceleste è stato decisamente superiore sul piano tecnico a quello degli avversari.