Tottenham, derby di mercato spagnolo per Giovani Lo Celso

Siviglia e Betis sono attenti al futuro dell'argentino, che punta a lasciare il Tottenham. Secondo il portale football.london, Monchi lo vuole in questo mercato. Lo Celso al Siviglia? Ma lui è un ex Betis...

Il futuro di Giovani Lo Celso sembra lontano dal Tottenham dopo essere stato escluso dal derby che la sua squadra ha giocato e perso contro il Chelsea in Premier League. L'argentino, che non ha un ruolo da protagonista agli ordini di Antonio Conte, è uno dei nomi seguiti da Betis e Siviglia. Lo Celso ha già indossato la maglia del Betis lasciando buoni ricordi, ma i rivali del Siviglia lo avrebbero individuato come uno dei possibili obiettivi in ​​questo mercato invernale. Il desiderio di Monchi sarebbe di averlo al Siviglia entro la fine di questo mese. Ci sono più club nel mazzo dei candidati per rilevare l'argentino, mentre il Tottenham intende liberarsi del suo ingaggio molto alto. Dopo essere stato escluso per l'ultima partita di campionato degli inglesi, sono emerse voci su un possibile infortunio e il giocatore non ha esitato a chiarire la sua situazione: "Riguardo alle voci, voglio chiarire che sono al cento per cento bene condizione fisica. Mi trovo molto bene".