Tramezzani vince il derby dell’Adriatico: il suo Hajduk Spalato sorprende i bianchi di Fiume

Derbi dell'Adriatico: con un gol di Mijo Caktas, l'Hajduk Spalato ha vinto 1-0 sul campo dell'HNK Rijeka

Per il Rijeka è stato uno shock. L’Hajduk ha espugnato lo stadio Rujevica grazie a un gol di Caktaš al 93esimo minuto del match valido per il recupero della quinta giornata del campionato croato. Una vittoria arrivata in modo assolutamente inaspettato, poiché i fiumani hanno dominato per tutta la gara, ma non sono riusciti a concretizzare la propria supremazia. E il gol è arrivato su una disattenzione difensiva sugli sviluppi di una punizione, che la difesa fiumana non è riuscita a spazzare. E Caktaš non ha perdonato.