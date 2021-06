Troppi nervosismi e troppi falli, derby delle Canarie da evitare nel pre-campionato

Il Las Palmas e il Tenerife cercheranno di evitarsi in questo precampionato. La parola d'ordine in questi casi è #UnDerbiEsUnDerbi

Secondo Manoj Daswani, giornalista di Cadena Ser, l'intenzione è che non si affrontino in questo precampionato e che entrambe le squadre vorrebbero trovare partite e sfide alternative di preparazione per evitare nervosismi e infortuni. Mentre il Las Palmas non ha ancora confermato alcuna partita precampionato, il Tenerife ha già ufficializzato che affronterà Cartagena ed Elche nelle prossime settimane.