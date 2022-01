Tu quoque…è nato a Tenerife l’MVP del derby con la maglia del…Las Palmas…

Il traditore...

I tifosi hanno scelto Kirian Rodriguez, 25enne centrocampista autore del gol decisivo nel derby delle Canarie, come miglior giocatore di una partita che passerà alla storia grazie al suo gol da fuori area. La vittoria, la prima da 20 anni a questa parte, del Las Palmas allo stadio Heliodoro di Tenerife ha un eroe e questo non poteva essere altro che Kirian Rodríguez, di Tenerife che si è vendicato con il passare dei giorni. Lui è nato a Tenerife ed è cresciuto nelle giovanili del Tenerife, ma il destino gli ha consentito di impedito la vittoria del suo ex club proprio nel derby del Centenario, diventato quindi un Centenariazo.