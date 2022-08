Turchia, Farioli vince il derby italiano contro Pirlo

In Turchia - piano piano - sta nascendo una colonia italiana, è il caso dell'Alanyaspor e Karagumruk allenate dagli azzurri Francesco Farioli e Andrea Pirlo. Il match - andato in scena all'Ataturk Olympic Stadium- è stato vinto dagli ospiti per 4 a 2, grazie alla doppietta di Eduardo ed alle reti di Bekiroglu e Yardimci.

Per il Kara non bastano i centri degli italici Borini e Biraschi. Non parte benissimo l'avventura dell'ex allenatore della Juventus che dovrà trovare subito la quadra per raddrizzare la stagione.