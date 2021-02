Turchia, segna sempre Borini: gran tiro e il Karagumruk vola!

Fabio Borini, col gol nel successo per 2-0 del Karagümrük sull’Alanyaspor, ha segnato cinque gol nelle sue prime dieci partite in Turchia

Gran guizzo in percussione centrale e gran tiro sotto l’incrocio dei pali. L’ex giocatore di Roma, Milan e Verona, Fabio Borini, ha realizzato un gran gol nel match della Turkish Superlig tra il suo Fatih Karagumruk, il club in gioca anche Lucas Biglia, e l’Alanyaspor. Con questa vittoria il Karagumruk si è portato all'ottavo posto con 4o punti, a due sole lunghezze dallo stesso Alanyaspor.

Per l’attaccante modenese non si tratta di un gol qualunque, ma della quinta rete in dieci presenze nel massimo campionato turco, dove è arrivato a gennaio avendo subito un impatto importante nel club. Il gol in Karagumruck-Alanyaspor 2-0 è stato probabilmente il più bello della serie.