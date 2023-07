Tutti i derby della settimana by Schira: l’Arabia batte l’Europa…

Alla Lazio un tesoretto di 40 milioni. Milinkovic in Arabia Saudita spinge la Juventus, che prima dovrà liberarsi di tre esuberi, sull'atalantino Koopmeiners.

Redazione Derby Derby Derby

di Nicolò Schira -

Gli Arabi colpiscono ancora. Dopo Marcelo Brozovic anche Sergej Milinkovic Savic vola nella Saudi League a suon di petrodollari. Un film già vista. Come il croato anche il centrocampista serbo era titubante inizialmente, tanto da aver rifiutato la prima offerta dell’Al Hilal quindici giorni fa. L’ultimo rilancio però ha fatto centro: 25 milioni netti a stagione fino al 2026 più un ricco bonus alla firma. Difficile, anzi impossibile dire di no. Alla Lazio andranno 40 milioni: un tesoretto utile per regalare a Sarri i rinforzi richiesti, ovvero un terzino sinistro (Kerkez), un centrocampista (il preferito del tecnico resta Zielinski), un regista (nel mirino Torreira) e esterno offensivo mancino (Berardi, Politano o Orsolini in rigoroso ordine di gradimento tecnico).

Chi aveva fatto un pensiero a SMS (a tutt’altre cifre…) era stata la Juventus

Ma i bianconeri ora potrebbero lanciarsi su Koopmeiners (Atalanta). Operazione sostenibile solo in caso di partenze degli esuberi Zakaria (verso il West Ham), Arthur (sondaggio del Wolverhampton) e Mc Kennie che potrebbero fruttare il tesoretto necessario. Attenzione anche a Miretti, non incedibile e cercato dalla Salernitana. La Juve potrebbe nelle prossime settimane ritrovarsi a duellare sul mercato con il Napoli: Giuntoli e Micheli, infatti, apprezzano e seguono gli stessi giocatori. In mezzo al campo possibile duello per Samardzic (Udinese chiede 25 milioni per cederlo), mentre davanti fari puntati su David (Lille) qualora Vlahovic (ha mercato in Premier) e Osimhen (il PSG prepara l’assalto in caso di addio di Mbappé) dovessero essere ceduti.

(Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Lo stesso Napoli lavora al sostituto di Kim Min Jae destinato al Bayern Monaco: piacciono Kiliman (Wolverhampton) e Sutalo (Dinamo Zagabria), mentre il giapponese Kubo (Real Sociedad) potrebbe essere l’erede di Lozano, il cui rinnovo resta in alto mare.

Molto attive anche le milanesi

Sono ore decisive per la cessione di Onana al Manchester United per 55 milioni (bonus inclusi) che sbloccherà gli arrivi di Trubin (Shakhtar) e Sommer (Bayern). Il terzo portiere sarà invece Di Gennaro (Gubbio). Oggi visite per Bisseck (Aahrus) che firmerà fino al 2028. E non finisce qui: in difesa i nerazzurri restano vigili su Demiral (Atalanta), mentre per la corsia mancina hanno prenotato Carlos Augusto (Monza) per il dopo Gosens (cercato da Bournemouth, Wolfsburg e Union Berlino). I soldi derivanti dalla cessione di Onana serviranno soprattutto per finanziare il ritorno a titolo definitivo di Lukaku in prestito con obbligo di riscatto dal Chelsea. Il piano B si chiama Balogun (Arsenal) seguito anche dal Milan, che si prepara ad accogliere nelle prossime ore Pulisic (firma prevista giovedì).

I rossoneri non mollano la presa per Reijnders (AZ Alkmaar) e trattano Isaksen (Midtjylland). In picchiata invece le quotazioni di Morata (troppo elevati i costi tra cartellino e ingaggio). Lo spagnolo ha detto no a una ricca offerta saudita (la moglie non vuole trasferirsi in Arabia) e alla fine potrebbe anche restare all’Atletico Madrid, a cui é legato fino al 2026 (stipendio da 6,5 milioni a stagione). Attivissima la Fiorentina: pronti i rinnovi di Biraghi (2026) e Ranieri (2028). Davanti Italiano vuole uno tra Dia (Salernitana), Nzola (Spezia) e Füllkrug (Werder Brema). La Viola é pronta a chiudere il colpo Parisi per la fascia: 11 milioni (bonus inclusi) all’Empoli e quinquennale da 1,5 milioni più bonus al terzino mancino. Anticipata la concorrenza di Juve e Lazio. In attesa della riammissione in Conference League Commisso lavora per alzare la competitività della propria squadra. Il Galatasaray ha sorpassato tutti per Leandro Paredes (PSG) e nei prossimi giorni completerà il ritorno di Mauro Icardi a titolo definitivo (pronto un triennale da 9 milioni a stagione). Infine il Genoa aspetta una risposta da Retegui (Tigre) e tiene in caldo Piatek (Hertha Berlino) per l’attacco.