Tutti in piedi al Merseyside derby: il tributo di Anfield a Natasha Dowie

Splendidala foto di Andrew Powell per Natasha Dowie che riceve un ingresso d'onore ad Anfield davanti a una coreografia che porta il suo nome sulla tribuna Kenny Dalglish. Prima del derby femminile Liverpool-Everton 0-1...

Erano presenti più di 23.000 tifosi nel derby di ieri domenica 15 ottobre in cui il Liverpool Women è stato battuto 1-0 dall'Everton Women, con il gol di Megan Finnigan.

È stata un'occasione speciale per Natasha Dowie – ex giocatrice di entrambi i club (tra il 2007 e il 2012 con l'Everton, dal 2012 al 2015 al Liverpool) e due volte vincitrice della Super League femminile con i Reds – poiché le è stato fatto un corridoio d'onore all'ingresso in campo delle squadre dopo il suo recente ritiro dal calcio.