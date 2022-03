Tutti pazzi per il Leeds: a Elland Road quasi 10mila spettatori. Ma gioca l’Under 23…

Euforia alle stelle a Ellan Road per il Leeds: quasi 10mila spettatori per seguire la formazione Under 23

Redazione DDD

di Sergio Pace -

Il football d’Oltremanica ha regalato un’altra serata delle sue. A Ellan Road si sono riversate quasi 10mila persone per assistere all’incontro del Leeds U23 contro il Manchester United U23 in una gara valevole per il campionato di categoria. Un dato impressionante e che fa riflettere, non fosse altro perché la gara si è giocata in una settimana piena zeppa di turni infrasettimanali e di competizioni europee.

Si è registrata addirittura un’affluenza superiore del 40% rispetto a quelle riportate in questa settimana dai club di League One e League Two, ma anche alcune di Championship. E con un pubblico delle grandi occasioni non poteva che finire in festa la serata a Leeds: i baby Peacocks hanno surclassato i pari età del Manchester United per 3-0 con le firme del 19enne Stuart McKinstry, del 18enne Max Dean e del 15enne Archie Gray. Una notte di record e passione in quel di Leeds.