Tutti pazzi per le figurine dei Mondiali: c’è chi scambia i pantaloncini!

Il calciatore argentino Jonathan Torres ha scambiato i suoi pantaloncini per 4 bustine delle figurine dei Mondiali

Marco Alborghetti

Tra poco meno di due mesi partiranno in Qatar i Mondiali, ma l'attesa è già palpabile da tempo per via dell'album delle figurine che ogni collezionista non può esimersi da fare.

Soprattutto in Argentina bambini e adulti hanno dato vita a una vera e propria caccia, dove il Santo Graal in questo caso non può che essere la figurina di Lionel Messi.

La carenza di pacchetti è così grande che le autorità statali hanno dovuto intervenire, per soddisfare la domanda da parte dei richiedenti. Come riporta Olè, tra questi però ha fatto specie il caso di Jonathan Torres, calciatore del Sarmiento Junin che durante il match tra la sua squadra e l'Arsenal Sarandì valido per la 21a giornata del campionato argentino, ha deciso di scambiare i suoi pantaloncini a un tifoso in cambio di quattro bustine di figurine.

Una giornata da ricordare da lui non solo per l'affare fatto, ma anche per il fatto di aver realizzato il gol decisivo che ha regalato la vittoria alla sua squadra.